Мінфін направив на розгляд уряду проєкт держбюджету на 2021 рік

Міністерство фінансів направило проєкт державного бюджету на 2021 рік на розгляд Кабінету міністрів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну.

"Проєкт держбюджету на 2021 рік буде внесений на розгляд Верховної Ради вчасно", - йдеться в повідомленні.

Згідно із законодавством, проєкт держбюджету має бути розглянутий Кабміном і поданий на розгляд Верховної Ради до 15 вересня.

Зазначимо, що у повідомленні Мінфіну не надано інформацію про ключові показники головного фінансового документу країни.

Економічна правда