Мінфін направив на розгляд уряду проєкт держбюджету на 2021 рік
Понеділок, 14 вересня 2020, 09:45
Міністерство фінансів направило проєкт державного бюджету на 2021 рік на розгляд Кабінету міністрів.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну.
"Проєкт держбюджету на 2021 рік буде внесений на розгляд Верховної Ради вчасно", - йдеться в повідомленні.
Згідно із законодавством, проєкт держбюджету має бути розглянутий Кабміном і поданий на розгляд Верховної Ради до 15 вересня.
Зазначимо, що у повідомленні Мінфіну не надано інформацію про ключові показники головного фінансового документу країни.
Економічна правда
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