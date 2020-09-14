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Мінфін направив на розгляд уряду проєкт держбюджету на 2021 рік

Понеділок, 14 вересня 2020, 09:45
 

Міністерство фінансів направило проєкт державного бюджету на 2021 рік на розгляд Кабінету міністрів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну.

"Проєкт держбюджету на 2021 рік буде внесений на розгляд Верховної Ради вчасно", - йдеться в повідомленні.

Згідно із законодавством, проєкт держбюджету має бути розглянутий Кабміном і поданий на розгляд Верховної Ради до 15 вересня.

Зазначимо, що у повідомленні Мінфіну не надано інформацію про ключові показники головного фінансового документу країни.

Економічна правда

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держбюджет Мінфін уряд

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