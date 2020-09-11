АМКУ виграв апеляцію у "Тедіс", компанія виплатить останні 130 мільйонів штрафу

Північний апеляційний госпсуд відмовив "Лідертано Холдінгс Лтд" у визнанні недійсним рішення Антимонопольного комітету від грудня 2016 року про накладення на "ТЕДІС Україна" штрафів у понад 431 млн грн за зловживання монопольним становищем.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Упродовж 2017-2018 років "ТЕДІС" оскаржував рішення Комітету, однак програв в усіх трьох інстанціях.

Після цього позов з вимогою скасувати штраф подала компанія Лідертано Холдінгс Лтд, яка формально є одним із засновників ТОВ "ТЕДІС Україна".

У ході сьогоднішнього засідання Північний апеляційний господарський суд закрив провадження у цій справі.

Раніше "ТЕДІС" сплатив частину штрафу в розмірі 300 млн грн. Після сьогоднішнього рішення суду до державного бюджету має надійти іще 131 млн грн.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів створює Національного оператора на ринку тютюнових виробів. Критеріям його відбору фактично відповідає тільки ТОВ "Тедіс Україна", яка вже була оштрафована Антимонопольним комітетом за зловживання своїм монопольним положенням.

Економічна правда





