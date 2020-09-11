"Укрхімтрансаміак" здобув остаточну перемогу у тарифному спорі з російським гігантом

Верховний Суд поставив крапку у судовому спорі між українським ДП "Укрхімтрансаміак" та російським ПАТ "Тольяттіазот" щодо тарифу у довгостроковому контракті по транзиту аміаку через територію України.

Про це повідомляє прес-служба юридичної компанії INTEGRITES, яка представляла інтереси "Укрхімтрансаміаку".

Зазначається, що рік тому "Укрхімтрансаміак" домігся винесення арбітражного рішення про перегляд тарифу на транзит та відхилення всіх зустрічних позовних вимог опонента, економічний ефект яких перевищував 180 млн доларів США.

"У кінці 2019 року ПАТ "Тольяттіазот" звернулося до українських судів із заявою про скасування рішення МКАС про зміну тарифу.

Ухвалою від 2 березня 2020 року Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні заяви "Тольяттіазот". Вже 3 вересня 2020 року Верховний Суд своїм рішенням залишив апеляційну скаргу "Тольяттіазот" без задоволення, а рішення Київського апеляційного суду – без змін", - йдеться у повідомленні.

Тарифний спір між українським ДП "Укрхімтрансаміак" і російським ПАТ "Тольяттіазот" тривав з кінця 2016 року.

Нагадаємо:

ДП "Укрхімтрансаміак" виграло арбітраж у Міжнародному комерційному арбітражному суді проти російського хімічного гіганта "Тольяттіазот" на суму понад 190 млн доларів США.

Економічна правда