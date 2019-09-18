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"Укрхімтрансаміак" виграв арбітраж проти російського гіганта на 190 мільйонів доларів

Середа, 18 вересня 2019, 19:35

ДП "Укрхімтрансаміак" виграло арбітраж у Міжнародному комерційному арбітражному суді проти російського хімічного гіганта "Тольяттіазот" на суму понад 190 млн доларів США.

Про це повідомляє прес-служба юридичної компанії INTEGRITES, яка представляла інтереси "Укрхімтрансаміаку".

Спір, що виник з довгострокового контракту на транзит аміаку через територію України, був переданий до арбітражу відповідно до регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України в 2017 році.

 "Укрхімтрансаміак" ініціював арбітражне провадження, після чого "Тольяттіазот" подав кілька зустрічних позовів. Обидві сторони виступали за перегляд встановленого контрактом тарифу на транзит аміаку через українську частину магістрального аміакопроводу "Тольятті – Одеса".

"Негативний результат спору міг вплинути на світовий ринок аміаку, оскільки аміакопровід не має ринкового еквівалента і залишається основним засобом транспортування аміаку, який виробляє і експортує підприємство "Тольяттіазот" (тобто, близько 11% світового експорту аміаку)", - йдеться у повідомленні.

"Укрхімтрансаміак" добився винесення арбітражного рішення про перегляд тарифу на транзит та відхилення всіх зустрічних позовних вимог опонента, економічний ефект яких перевищував 180 млн доларів США.

Економічна правда

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Укрхімтрансаміак суд

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