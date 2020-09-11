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З початку року УЗ сплатила 16,4 мільярдів податків

П'ятниця, 11 вересня 2020, 15:16
 

За січень - серпень 2020 року "Укрзалізниця" сплатила понад 16,4 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Зокрема, Укрзалізниця поповнила державний бюджет на 5,6 млрд грн, місцеві на 5,6 млрд грн та направила на виплату єдиного соціального внеску понад 5,1 млрд грн.

Укрзалізниця є одним із найбільших та найсумлінніших платників податків у державі, який, незважаючи на періоди турбулентності в економіці, повністю виконує свої податкові зобов'язання", - йдеться у повідомленні.

В УЗ додали, що виступають за удосконалення національної податкової політики, зокрема внесення до Податкового кодексу України змін щодо повернення залізничній галузі пільг зі сплати земельного податку, які були відмінені з 1 січня 2019 року.

Нагадаємо:

Новий голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак планує ввести у компанії систему мотивації співробітників за рахунок розподілу серед них частини прибутку.

Економічна правда

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