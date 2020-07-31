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Суркіси причетні до виведення коштів із Приватбанку – розслідування Kroll

П'ятниця, 31 липня 2020, 19:10
 

Агентство Kroll виявило схему, як ексвласник Приватбанку Ігор Коломойський разом із братами Суркісами виводив кошти з Приватбанку під час націоналізації.

Про це повідомляє американське видання Chicago morning star ,яке опублікувало фрагмент розслідування агентства Kroll.

Зазначається, що у 2008-2010 роках низка компаній, пов'язаних із Приватбанку, отримали від кіпрської філії банку позики на загальну суму 361 млн доларів.

"Позики на загальну суму 361 мільйон доларів США були згруповані частинами, в рамках яких позики видавалися з різницею у кілька хвилин, відразу після чого вони були спрямовані через мережу транзакцій між рахунками пов’язаних компаній, у яких немає очевидної комерційної мети", - йдеться у розслідуванні.

За версією Kroll, далі ці кошти були депоновані в Приватбанку на термін до двох років, після чого їх перерахували на депозитні рахунки шести компаній, зареєстрованих в юрисдикції Британських Віргінських островів в один і той же день і за однією і тією ж адресою.

Зокрема, йдеться про офшорні компанії Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP і Tamplemon Investments LLP.

Kroll cтверджує, що всі 6 депозитних рахунків ведуть до братів Суркісів - партнерів Коломойського.

Ці шість власників рахунків становили близько 80% від загальної суми, внесеної в заставу на депозитах на Кіпрі, на загальну суму 245 мільйонів доларів. Відсотки, отримані по депозитах, були значно вищі, ніж відсотки за кредитами", - вказує Kroll.

Підкреслюється, що позики, які були видані і які були спрямовані на рахунки вкладників, наразі погашені, але джерело коштів, за якими вони були погашені, ще не до кінця зрозуміле, "оскільки в ньому задіяно кілька рівнів переробки кредитів".

Зазначається, що за цією схемою з Приватбанку було виведено близько 150 млн доларів, включаючи кредитні кошти і відсотки. Згідно зі звітом Kroll, ці кошти були переведені на низку рахунків у Банку Кіпру.

Розслідування Kroll проводилось у 2016-2017 роках.

Операція bail-in щодо Приватбанку – примусова конвертація депозитів у нові акції банку, які були випущені в грудні 2016 року під час націоналізації банку, а потім зрештою з усіма "старими" акціями банку (загалом – 100%) були викуплені державою (в особі Мінфіну) за 1 грн.

Нагадуємо:

15 червня Велика палата Верховного Суду частково задовольнила касаційну скаргу Національного банку, Кабінету міністрів і Приватбанку і визнала дійсним договір обміну коштів Суркісів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), які пізніше були викуплені державою за 1 грн.

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.

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Приватбанк Суркіс Коломойський

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