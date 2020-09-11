Мінекології не підтримує ініціативу Міненерго про відстрочення плану по скороченню викидів

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів не підтримує ініціативу Міністерства енергетики про відстрочення виконання Нацплану скорочення викидів від великих спалювальних установок.

Про це заявив міністр екології Роман Абрамовський передає Інтерфакс-Україна.

"Звісно, ми не підтримуємо такі безапеляційні заяви Міненерго і виступаємо за поступове зниження викидів. Ми не можемо відступати від своїх зобов'язань", - сказав Абрамовський на слуханнях комітету Верховної Ради з питань інтеграції України в ЄС щодо Euroрean Green Deal у п'ятницю.

При цьому він зазначив, що необхідно провести консультації з Міненерго з цього питання. "Позиція міністерства базується на захисті довкілля", - наголосив міністр.

Довідково. Національний план скорочення викидів затверджено в 2017 році, він, зокрема, визначає наміри України як члена Енергетичного співтовариства суттєво скоротити викиди діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу від наявних великих спалювальних установок, номінальна потужність яких становить 50 МВт і більше, а перший дозвіл на викиди або на проектування установки видано до 1 липня 1992 року.

Нагадуємо:

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості просить відстрочити імплементацію законодавства ЄС в українське, зокрема у частині захисту довкілля.



"Директиви ЄС щодо відповідності вимогам по викидам в повітря потребує близько 185 мільйонів доларів інвестицій у модернізацію підприємств скляної галузі", - йдеться у листі. Зазначається, що значно більше грошей (мільярди) потребуватиме модернізація хімічної, гірничнорудної та металургійної галузей, що "для частини заводів означатиме припинення діяльності".