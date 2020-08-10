Консенсус-прогноз падіння ВВП у 2020 році погіршився до 6% – Мінекономіки

У 2020 році падіння ВВП України становитиме 6% замість очікуваних у квітні 4,2%, серед головних припущень - висока ймовірність настання другої хвилі пандемії COVID-19 у другому півріччі 2020 року.

Про це йдеться у консенсус-прогнозі Мінекономіки про вплив коронавірусу на економіку і суспільство.

"За прогнозами експертів, Україна демонструє більш глибоке падіння, ніж світова економіка, воно складе 6% в 2020 році.

Характер відновлення буде залежати від вже існуючих карантинних заходів в Україні, а також посилених в умовах "адаптивного карантину", які будуть мати негативний вплив на економіку країни, внаслідок чого відновлення буде повільним", - йдеться у документі.

Відповідно до прогнозу, інфляційні процеси будуть більш стриманими - 5,8% у грудні до грудня 2019 року проти 7% у попередньому прогнозі.

"Всі елементи попиту покажуть негативну динаміку, але найбільшим буде падіння інвестицій, яке поглибилося до 20,3% з 14,8% в попередньому консенсус-прогнозі.

Бюджетне стимулювання, введене для підтримки попиту населення і пом'якшення негативних наслідків, викликаних карантинними заходами, зросте, що в умовах скорочення доходів спричинить істотне зростання дефіциту бюджету до 5,6% ВВП", - додали у Мінекономіки.

Водночас прогноз відскоку у 2021 році після падіння у 2020 покращився до 3,2%.

Нагадаємо:

Валовий внутрішній продукт України в першій половині 2020 року скоротився на 6,5% проти аналогічного періоду 2019 року, зокрема, в другому кварталі падіння становило 11%, що менше, ніж очікувалося раніше (14%).

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%.

Економічна правда