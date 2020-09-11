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Директори прикарпатських лісгоспів хотіли підкупити поліцію - ДБР

П'ятниця, 11 вересня 2020, 10:45
 

Правоохоронці затримали сімох керівників державних лісгоспів, які пропонували хабар керівнику одного з відділів Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє пресслужба ГБР.

За попередньою інформацією, група осіб у складі семи керівників державних підприємств в сфері лісогосподарської діяльності пропонували начальнику одного з відділів УСР в Івано-Франківській області Нацполіції щомісячний хабар в сумі 1 тис доларів з кожного підприємства за невтручання правоохоронних органів в господарську діяльність підприємств і не реагування на виявлені правопорушення.

Вирішується питання про повідомлення затриманих про підозру в наданні неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище, скоєному за попередньою змовою групою.

У разі доведення провини затриманим керівникам лісгоспів загрожує покарання у позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

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Економічна правда

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ліс хабар корупція МВС

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