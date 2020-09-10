Експерти визначили українське місто із найкращим бізнес-кліматом 

Хмельницький очолив рейтинг міст України зі сприятливості бізнес-клімату (72,96 бала із максимальних 100).

Про це свідчить дослідження "Індексу конкурентоспроможності міст України (ІКМ) у 2019-2020 роках" передає Інтерфакс-Україна.

До категорії міст із найсприятливішими умовами для ведення бізнесу також потрапили Івано-Франківськ (66,95), Львів (66,15 ), Вінниця (66,45), Тернопіль (63,89) і Чернігів (62,88).

Як повідомила виконавчий директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків під час представлення індексу, Київ опинився в групі міст із низьким індексом конкурентоспроможності (21-ше місце, 44,1 бала), куди також увійшли Черкаси (19-те місце, 46,07), Полтава (20-те місце, 44,91), Запоріжжя (22-ге місце, 44,41), Одеса (23-тє місце, 40,80) і Херсон (24-те місце, 31,62).

Під час дослідження протягом січня-квітня телефоном було опитано 5,115 тис. підприємців (малий, середній і великий бізнес) із 24 міст, тобто щонайменше 200 підприємців із кожного міста.

До групи міст із середнім показником індексу увійшли: Краматорськ (7-ме місце, 58,84 бала), Чернівці (8-ме місце, 58,72), Луцьк (9-те місце, 55,33), Рівне (10-те місце, 54,53), Житомир (11-те місце, 53,75), Ужгород (12-те місце, 53,69), Харків (13-те місце, 51,80), Кропивницький (14-те місце, 50,81), Дніпро (15-те місце, 50,68), суми (16-те місце, 49,91), Миколаїв (17-те місце, 49,52), Сєвєродонецьк (18 місце, 49,50).

Підприємці в регіонах найчастіше відзначали такі перешкоди ведення бізнесу як: високі податки (34%), низький споживчий попит (32,5%), дефіцит кваліфікованої робочої сили (32%), нестача фінансових коштів (22%).

"До речі, лише 15% підприємців відзначили корупцію на місцевому рівні", - прокоментувала Кузяків.

Нагадуємо:

Раніше Івано-Франківськ зайняв перше місце в рейтингу кращих міст для ведення бізнесу в Україні за версією Forbes Україна.