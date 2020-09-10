Голова НБУ очікує подальшого зниження процентних ставок
Процентні ставки за кредитами і депозитами знижуватимуться, оскільки вони продовжать реагувати на червневе зниження облікової ставки центробанку до 6%.
Про це повідомив глава Національного банку Кирило Шевченко передає Інтерфакс-Україна.
"Ми бачимо, що трансмісійний механізм щодо зниження ключової ставки ще не спрацював, і ми очікуємо подальшого зниження процентних ставок по депозитах. (...) Відповідним чином будуть реагувати і ставки по кредитах", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів у четвер.
Шевченко зазначив, що в динаміці депозитних ставок вже спостерігаються деякі зрушення, зокрема за півроку за станом на 1 липня середньозважена ставка по депозитах бізнесу знизилася більш ніж на 5 процентних пункту (п.п.) - майже до 5,3%, а по депозитах домогосподарств - на 3,2 п.п., до 10,5%.
"З початку року ставки кредитування знижені. Середньозважена ставка за кредитами для бізнесу станом на кінець серпня становила 9% річних.
Ставки по кредитах для фізосіб знижуються не так швидко, ми не бачимо там стрімкого зниження процентних ставок, але все ж воно є", - додав він.
Нагадуємо:
У вересні правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.
Національний банк у другій половині 2021 року планує підвищити вагу ризику за незабезпеченими кредитами фізичним особам в гривні з нинішніх 100% до 150%.
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