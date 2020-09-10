Авіасмуга у Херсоні потребує модернізації, влада шукає фінансування — Криклій

Злітна-посадкова смуга міжнародного аеропорту "Херсон" потребує модернізації, місцева влада шукає джерела фінансування проєкту.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час робочого візиту у Херсонській області.

"Міжнародний аеропорт у Херсоні є стратегічним інфраструктурним об’єктом регіону і має значний потенціал до збільшення кількості рейсів та пасажиропотоку. Для цього існуюча злітно-посадкова смуга, яка була побудована ще у 70-х роках, потребує покращення та модернізації, щоб мати можливість приймати сучасні повітряні судна.

Ми тісно співпрацюємо з облдержадміністрацію та обласною радою регіону над визначенням джерел фінансування цього проєкту. Цей рік як ніколи став важливим для внутрішнього туризму і регіональної авіації. І ми маємо надалі сприяти цьому розвитку", - додав Криклій.

Нагадуємо:

Держава може виділити гроші на ремонт злітної смуги для аеропорту в Сумах, якщо місцева влада знайде інвесторів для будівництва терміналу.