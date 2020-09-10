Вільний ринок газу: За місяць "Нафтогаз" залучив 750 клієнтів, 40% з них – працівники НАКу

Після відкриття з 1 серпня роздрібного ринку газу для наслення до ГК "Нафтогаз України" приєдналось близько 750 нових користувачів, при цьому 40% з них - працівники НАКу.

Про це повідомляє видання Oilpoint з посиланням на офіційну інформацію "Нафтогазу" та співрозмовника у компанії.

Зазначається, що під час брифінгу у "Нафтогазі" повідомили про 1,5 тисячі нових заявок на підключення, з них встигло підключитися близько половини.

"Станом на 8 вересня 50% заявників вже підключилися до ГК "Нафтогаз України". Решта в процесі - здебільшого доотримуємо необхідні документи для переходу. Часто люди подають просто заяву на приєднання, тому трохи більше часу займає їх перехід до ГК "Нафтогаз України" , - зазначили в прес-службі.

За даними видання, серед нових клієнтів щонайменше 300 абонентів є працівниками дочірнього підприємства "Нафтогазу" - компанії "Укртрансгаз".

У НАК відповіли OilPoint, що перехід співробітників групи активізувався із запуском тарифу "Річний". Але повну інформацію в "Нафтогазі" обіцяють оприлюднити наприкінці вересня.

"Також в групі повідомляють про щоденне зростання кількості заявок на підключення. Як заявили в НАК, станом на середу, 9 вересня, їх кількість становила вже понад 2 тисячі.

Частка групи "Нафтогаз" на роздрібному ринку газу для населення становить 2%, тобто понад 240 тисяч домогосподарств по Україні. В загальному портфелі споживачів компанії нові домогосподарства становлять менше 1%", - йдеться в повідомленні

Перед запуском ринку директор ГК "Нафтогаз України" Максим Рабінович прогнозував, що населення, ймовірно, не дуже активно буде змінювати постачальників.

"До кінця 2020 року ринок буде адаптуватися до нових реалій. Не думаю, що в цей час суттєво зросте кількість нових постачальників" , - сказав він у коментарі ЕП.

На брифінгу "Нафтогаз" також повідомив, що з жовтня в партнерстві з сервісними компаніями має намір відкрити близько 5 тисяч офісів продажу, в яких клієнт зможе ознайомитися з продуктами, які пропонує група.

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Нагадуємо:

Група "Нафтогаз" представила нові тарифні плани для бізнесу та населення, розроблені з урахуванням профілю споживання клієнта.

ГК "Нафтогаз України" з 16 вересня підвищує вартість газу для населення за річним контрактом на 10% - з 4,73 гривні до 5,24 гривні за кубічний метр.

В рамках місячного контракту у вересні ціна на газ зросла на 45% - з 3,24 грн до 4,7 грн за куб. м.