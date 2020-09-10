За 8 місяців 2020 року "Нафтогаз" сплатив до держбюджету 92,5 мільярда
За січень-серпень 2020 року група "Нафтогаз", за попередніми даними, сплатила до держбюджету 92,5 млрд грн (у тому числі залишок дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 млрд грн).
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зазначається, що надходження від підприємств групи "Нафтогаз" склали більш ніж 17% загальних доходів державного бюджету у січні-серпні 2020 року.
"Група "Нафтогаз" залишається найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів склав 121,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні
Нагадаємо:
За січень-липень 2020 року надходження до державного та місцевих бюджетів від групи "Нафтогаз" склали близько 77,9 млрд грн (у тому числі залишок дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 млрд грн).
Економічна правда
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