За 8 місяців 2020 року "Нафтогаз" сплатив до держбюджету 92,5 мільярда

За січень-серпень 2020 року група "Нафтогаз", за попередніми даними, сплатила до держбюджету 92,5 млрд грн (у тому числі залишок дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 млрд грн).

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що надходження від підприємств групи "Нафтогаз" склали більш ніж 17% загальних доходів державного бюджету у січні-серпні 2020 року.