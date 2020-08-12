За 7 місяців 2020 року "Нафтогаз" перерахував до держбюджету 78 мільярдів

За січень-липень 2020 року надходження до державного та місцевих бюджетів від групи "Нафтогаз" склали близько 77,9 млрд грн (у тому числі залишок дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 млрд грн).

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Надходження від підприємств Групи Нафтогаз склали більше 17% загальних доходів державного бюджету у січні-липні 2020 року.

Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів склав 121,4 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз України" в червні сплатив до державного бюджету другий дивідендний платіж за підсумками 2019 року в розмірі 39,625 мільярда гривень.

Економічна правда