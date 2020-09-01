Мінфін прозвітував про перший місяць роботи "касових апаратів у смартфоні"

За місяць роботи безкоштовного фіскального додатку від ДПС зареєстрували та застосували програмний реєстратор розрахункових операцій 399 компаній, які зареєстрували майже 32 тисяч ПРРО.

Про це заявили у Мінфіні, повідомляється на "Урядовому порталі".

Зазначається, що фіскалізовано близько 12 млн чеків. При цьому більше 95% зареєстрованих програмних РРО використовуються фінансовими компаніями.

"Такі статистичні, дані які ми маємо майже за місяць роботи ПРРО, свідчать саме про готовність бізнесу працювати в легальному полі, показувати свої реальні доходи, застосовуючи програмні РРО як простий і доступний засіб, створений і наданий державою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

З 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних РРО без розширення сфери їх застосування. При наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програмний РРО та може користуватися ними одночасно.

З 1 січня 2021 року використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим. А з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникає для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп.

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Економічна правда