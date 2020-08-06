З "Приватбанку" звільнився голова IT-відділу через обмеження у зарплатні

Член правління "Приватбанку" з питань інформаційних технологій Андрій Гриценюк звільнився з банку через державне обмеження зарплатні

Про це повідомив член наглядової ради Роман Сульжик в Facebook.

"Сьогодні з ПриватБанку звільнився один з кращих фахівців. Навіть у Лондоні та Нью Йорку я б зміг на пальцях однієї руки порахувати таких людей.

Він звільнився тому що йому, як і іншим керівникам Привату та членам наглядової ради, вже біля півроку не платять чесну зарплатню", - пише Сульжик.

Сам Гриценюк підтвердив інформацію виданню НВ та розповів, що йому запропонували аналогічну посаду у комерційному банку, і через те, що він 5 місяців отримує неринкову зарплатн - він погодився.

Гриценюк майже 20 років працює в ІТ-секторі. Керував технологічними підрозділами як в банках (Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Платинум Банк) та Національному банку України.

Нагадуємо:

З введенням карантину в березні цього року виплати чиновникам високого рангу і керівництву держкомпаній були обмежені 10 мінімальними зарплатами - 47,23 тис грн.

У програмі співпраці з МВФ stand by влада України взяла на себе зобов'язання скасувати це обмеження до 1 липня.

В кінці цієї сесії в першій половині липня президент вніс відповідне питання до Верховної Ради на позачергову сесію, проте потім відкликав його.

Генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус передав президенту Володимиру Зеленському лист від голів наглядових рад з проханням вирішити проблему з введенним на період карантину обмеженням зарплат в держкомпаніях в 47 тисяч гривень на місяць.

Наразі карантин в Україні діє до кінця серпня і з великою ймовірністю буде продовжений далі.

Економічна правда



