Маск уперше увійшов до топ-5 найбагатших людей світу за версією Forbes

Засновник Tesla Ілон Маск уперше піднявся на 5 місце у рейтингу найбагатших людей світу - його статки зросли до 74,2 млрд доларів.

Про це пише Forbes.

Станом на 21 липня статки Маска становить 74,2 млрд доларів. За день він став багатшим на 5,1 млрд доларів. Це сталося завдяки зростанню акцій Tesla, вартість яких на біржі Nasdaq зросла на 9,47% - до 1643 доларів за акцію.

Загалом з початку року акції Tesla зросли майже на 300%.

У рейтингу багатіїв, як і раніше, лідирує засновник Amazon Джефф Безос, статки якого зросли на 13 млрд дол та становлять 189 млрд доларів. Далі йде президент групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно зі статком у 113,8 млрд доларів.

Замикає топ-3 співзасновник Microsoft Білл Гейтс (113,4 млрд доларів).

Засновник Facebook Марк Цукерберг четвертий зі статком у 90,3 млрд доларів.

Нагадаємо:

Раніше засновник Tesla Ілон Маск випередив інвестора Уоррена Баффета у списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg, піднявшись на сьоме місце.

Економічна правда