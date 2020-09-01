SkyUp змінює умови проходження онлайн-реєстрації на рейс

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 1 вересня змінює умови надання місць під час онлайн-реєстрації на свої рейси.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що якщо пасажир не хоче платити за вибір місця, система надаватиме йому місце автоматично серед вільних. Такий принцип вже використовують, зокрема, лоукости Ryanair, Wizz Air, Pegasus Airlines.

"Зараз мандрівник під час реєстрації на сайті SkyUp може самостійно безкоштовно вибрати місця в другій половині салону від аварійних виходів до хвоста. За вибір місця в носовій частині літака необхідно заплатити або ж пройти безкоштовно реєстрацію в аеропорту", - йдеться у повідомленні.

Нові правила набувають чинності з введенням плати за реєстрацію в аеропорту, яка для регулярних внутрішніх рейсів SkyUp почне діяти з 1 вересня і складе еквівалент 18 євро за кожного пасажира.

Онлайн-реєстрація на рейси SkyUp з'явилася в липні 2020 року. Вона відкривається за 48 годин і припиняється за 5 годин до часу вильоту за розкладом. Процедуру необхідно проходити через особистий кабінет на сайті авіакомпанії.

Нагадаємо:

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines заявляє про загальну суму збитків за перше півріччя 2020 року у понад 30 млн доларів.