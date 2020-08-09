SkyUp відкрив продаж квитків на зимовий сезон
Авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків на 14 європейських маршрутів з Києва.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Сезон розпочнеться у жовтні і триватиме до 27 березня 2021 року, проте деякі рейси почнуться вже у вересні.На сайті компанії вже можна придбати квитки в Чехію, Італію, Грузію, Францію, Вірменію, Іспанію, Словаччину та Португалію.
Також з 25 вересня SkyUp планує запустити рейси з Києва в Прагу. З 25 жовтня авіаперевізник готується полетіти з української столиці в Пардубіце, Бергамо, Рим, Неаполь, Тбілісі, Батумі, Париж, Єреван, Ніццу, Барселону, Аліканте та Лісабон.
З 17 грудня цього року до 28 лютого наступного року компанія також буде літати з Києва до Попрад-Татри.
Нагадаємо:
Авіакомпанія SkyUp з 25 вересня починає регулярні рейси Київ-Стамбул по понеділках, середах і п’ятницях.
Також у найближчі 5 років авіакомпанія SkyUp хоче збільшити частку на ринку українських авіаперевезень до 50%.
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