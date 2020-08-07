SkyUp з вересня тричі на тиждень літатиме з Києва у Стамбул
Авіакомпанія SkyUp з 25 вересня починає регулярні рейси Київ-Стамбул по понеділках, середах і п’ятницях.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Ціни на квитки стартують від 1 635 грн в одну сторону без багажу. Рейси прибуватимуть до нового аеропорту "Стамбул".
Туреччина дозволила українцям в’їзд з 1 липня без ПЛР-тестування та самоізоляції.
За інформацією від ДПСУ, для подорожі до Туреччини окрім документів для виїзду за кордон потрібно мати поліс медичного страхування, який покриває витрати на лікування Covid-19 на території Туреччини.
Його можна придбати онлайн, у туроператора або в аеропорту Туреччини.
Також у пункті пропуску передбачено проведення медичного огляду на наявність Covid-19. У разі виявлення симптомів під час огляду безкоштовно проводиться ПЛР-тест.
Нагадуємо, у найближчі 5 років авіакомпанія SkyUp хоче збільшити частку на ринку українських авіаперевезень до 50%.
Економічна правда
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