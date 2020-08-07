УЗ відновлює курсування ще 14 приміських поїздів

Укрзалізниця продовжує поступово відновлювати пасажирські залізничні перевезення - призначено курсування ще 14 приміських поїздів територією обслуговування Південної, Одеської та Донецької залізниць.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

По регіональній філії "Південна залізниця" з 7 серпня відновлюють курсування такі щоденні приміські поїзди:

№6677 Харків-Пасажирський — Зачепилівка, 18:40-21:44;

№6678 Зачепилівка — Харків-Пасажирський, 06:09-09:29.

По регіональній філії "Одеська залізниця" з 7 серпня відновлять курсування приміські поїзди:

№6632 Гайворон — Вінниця, 00:58-06:25 по понеділках, середах, п’ятницях та неділях;

№6631 Вінниця — Гайворон, 18:20-23:47 по понеділках, середах, п’ятницях та неділях.

З 10 серпня відновлять курсування такі щоденні поїзди:

№6704 Херсон — Снігурівка, 20:20-21:25;

№6703 Снігурівка — Херсон, 22:30-23:50.

По регіональній філії "Донецька залізниця" з 10 серпня відновлюють курсування наступні щоденні приміські поїзди:

№6502 Попасна — Сіверськ, 03:44-05:24;

№6501 Сіверськ — Попасна, 06:40-08:20;

№6504 Попасна — Сіверськ, 13:00-14:40;

№6503 Сіверськ — Попасна, 15:40-17:20;

№6955 Волноваха — Комиш-Зоря, 07:22-09:54;

№6956 Комиш-Зоря — Волноваха, 12:48-15:24;

№6957 Волноваха — Комиш-Зоря, 18:54-21:11;

№6958 Комиш-Зоря — Волноваха, 02:50-05:10.

В УЗ нагадали, що під час подорожей обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо:

Із 7 серпня 2020 року в регіональних поїздах з 800-ю нумерацією, які прямують з Києва та зворотно, квитки можна буде купити на 100% місць.

Економічна правда