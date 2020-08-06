УЗ продаватиме 100% місць у регіональних поїздах з/до Києва

Із 7 серпня 2020 року в регіональних поїздах з 800-ю нумерацією, які прямують з Києва та зворотно, квитки можна буде купити на 100% місць.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Відновлення повноцінного продажу квитків на регіональні поїзди стало можливим завдяки погодженню Київської міської державної адміністрації.

Продаж проїзних документів у межах 100% місць відкрито на підставі прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 31.07.2020", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Укрзалізниця припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя та у зворотному напрямку відповідно до рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Економічна правда