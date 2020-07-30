Голови наглядових рад держкомпаній звернулися до Зеленського через обмеження зарплат

Генеральний директор держконцерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус передав президенту Володимиру Зеленському лист від голів наглядових рад з проханням вирішити проблему з введенним на період карантину обмеженням зарплат в держкомпаніях в 47 тисяч гривень на місяць.

Про це сказав сам Абромавичус в ході круглого столу Київської школи економіки, передає "Інтерфакс-Україна".

"По зарплатах особисто дав президенту два листи: один - від голів наглядових рад усіх держкомпаній, і один - особисто від мене, що страждають 36 керівників дуже важливих держкомпаній з приводу цього обмеження", - сказав він.

За словами гендиректора "Укроборонпрому", була відверта розмова на цю тему з головою держави, який уже розуміє цю проблему.

"Але зараз немає голосів у Верховній Раді, тому будуть запропоновані у вересні інші механізми, щоб прибрати ці обмеження", - сказав Абромавичус.

За його словами, говорити про повну втрату політичної підтримки реформи корпоративного управління передчасно.

"Зараз на політичному рівні, будемо відверті, проблеми корпоративного управління не в пріоритеті, на жаль", - констатував гендиректор "Укроборонпрому".

Нагадуємо:

З введенням карантину в березні цього року виплати чиновникам високого рангу і керівництву держкомпаній були обмежені 10 мінімальними зарплатами - 47,23 тис грн.

У програмі співпраці з МВФ stand by влада України взяла на себе зобов'язання скасувати це обмеження до 1 липня.

В кінці цієї сесії в першій половині липня президент вніс відповідне питання до Верховної Ради на позачергову сесію, проте потім відкликав його.

Наразі карантин в Україні діє до кінця серпня і з великою ймовірністю буде продовжений далі.