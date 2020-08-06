У прокурорів залишилося два дні для передачі справи по "Роттердам +" до суду

8 серпня 2019 го року, Національне антикорупційне бюро оголосило підозри менеджерам ДТЕК і членам НКРЕКП в рамках кримінального провадження щодо застосування формули "Роттердам+". Якщо днями прокуратура (САП) не направить цю справу до суд, її доведеться закрити через порушення термінів.

Про це повідомляє ZN.UA

Раніше НАБУ оголосило підозри шести особам у справі "Роттердам +", серед яких, крім Дмитра Вовка (зараз переховується за кордоном) і Володимира Євдокимова (виходить під заставу в 2 млн грн і зараз очолює ДП "Оператор ринку"), були керівник відділу НКРЕКП , заступник керівника відділу НКРЕКП і два представника менеджменту ДТЕК Ріната Ахметова.

Співробітникам комісії слідчі інкримінують використання службового становища з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, вчинене за попередньою змовою, а працівникам "ДТЕК" - пособництво в зловживанні посадовими особами НКРЕКП службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів

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Нагадуємо:

Як відомо, у грудні 2016 року Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у позові до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яким позивач просив визнати незаконною постанову НКРЕКП про затвердження формули "Роттердам+".

Апеляційний адмінсуд і Вищий адмінсуд залишили рішення без змін.

У січні 2020 року позивач подав до ОАСК заяву про перегляд рішення про відмову за нововиявленими обставинами, але суд повернув заяву, оскільки, на його думку, заявник не є учасником справи. Позивач подав апеляцію на таке рішення і 10 березня суд її задовольнив. Також суд повернув заяву про перегляд рішення для продовження розгляду її суддею ОАСК.



У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.

НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.