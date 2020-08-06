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Зеленський обговорив з інвесторами будівництво дата-центру і водневого заводу

Четвер, 6 серпня 2020, 12:36
 

Президент Володимир Зеленський зустрівся з інвесторами, які планують реалізувати в Україні низку проєктів - зокрема, побудувати обчислювальний дата-центр потужністю 1 ГВт, вітроелектростанцію та завод з електролізного виробництва водню.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що представники Yom Capital Ltd планують побудувати обчислювальний дата-центр потужністю 1 ГВт.

Водночас представники компанії NBT - вітроелектростанцію потужністю 800 МВт і потужності з електролізного виробництва водню на 200 МВт на території Запорізької області.

"Обсяг інвестицій, залучених для будівництва вітроелектростанції, становитиме понад 1,2 млрд євро, а для виробництва водню - понад 300 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Також на зустрічі був присутній представник проєктної компанії ТОВ "Н2".

За словами Зеленського, зараз робота влади спрямована на те, щоб побудувати нову країну.

"Країну з інвестиціями. Коли ми говоримо про інвестиції, ми говоримо не про гроші. Ми говоримо перш за все про проекти. Проекти, які дають можливість підвищувати імідж України, надають робочі місця", – сказав він.

"Дуже хотілося б, щоб такі зустрічі, яких буває в житті багато, перетворювалися з теоретичних речей на практичні", - додав президент.

CEO компанії NBT Юар Вікен нагадав, що NBT в Україні працює багато років і вже інвестувала 400 млн євро, а інвестицію в розмірі 1,2 млрд євро планує зробити восени цього року.

Нагадаємо:

Раніше в.о. голови Міненерго Ольга Буславець заявила, що Україна розгляне питання будівництва заводу із виробництва водню.

Економічна правда

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Зеленський інвестиції завод

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