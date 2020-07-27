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Буславець: Розглянемо питання будівництва заводу з виробництва водню

Понеділок, 27 липня 2020, 12:53
 

В.о. голови Міненерго Ольга Буславець заявила, що Україна розгляне питання будівництва заводу із виробництва водню.

Про це вона сказала на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна має рухатися з усім прогресивним світом у рамках сучасних технологій і їх використання і прораховувати свої можливість на кілька кроків наперед", - зазначила Буславець.

Раніше голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна може стати надійним постачальником водню в ЄС, зокрема в Німеччину.

У липні ЄС затвердив стратегію впровадження відновлювального водню, яка передбачає доповнення інтегрованої енергетичної системи масовим промисловим виробництвом відновлюваного водню. Він може бути джерелом енергії там, де використання електрики ускладнене.

На етапі з 2020 по 2024 рік у ЄС передбачається встановлення водневих електролізерів, як мінімум на 6 ГВт, і виробництво до 1 млн тонн відновлювального водню.

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Міненерго завод

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