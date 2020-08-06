Корпорація Microsoft готова запропонувати за TikTok до 30 мільярдів доларів — ЗМІ

Корпорація Microsoft веде переговори з китайською ByteDance про купівлю TiTok та обговорює суму угоди в діапазоні 10-30 млрд доларів.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що якщо угоду затвердять, Microsoft вже домовився з урядом США про привезення коду TikTok з Китаю до США протягом одного року.

За даними видання, міністр фінансів США Стівен Мнучін "глибоко залучений у процес".

Переговори між компаніями можуть завершитися протягом 3 тижнів.

Microsoft підтвердила у своєму блозі, що провела переговори з материнською компанією TikTok ByteDance, щоб придбати її бізнес у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. Наразі це єдиний очевидний, провідний учасник торгів.

Нагадаємо:

Ввечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok. Зазначається, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США. Представники власника додатку наполягають, що не надають даних користувачів офіційному Пекіну.

Робота китайської соцмережі TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії, заявив президент США Дональд Трамп.

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Економічна правда