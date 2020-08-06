Instagram запустив свій аналог TikTok
Instagram 5 серпня оголосив про запуск нового сервісу для створення коротких відео - Instagram Reels.
Про це повідомляється у блозі соцмережі.
Зазначається, що за допомогою сервісу користувач може створити коротке 15-секундне відео, використавши різні візуальні ефекти, музику чи звуки, а також - функцію пришвидшення чи уповільнення.
Крім цього, можна об'єднувати раніше створені відеозаписи і створювати відео за допомогою зворотного відліку. Ролики можна публікувати в стрічці Instagram і в сторіз.
Сервіс 5 серпня запустився у 50 країнах, проте ніде не вказано, у яких саме.
У компанії зазначають, що працювати сервіс буде в країнах, де Facebook володіє правами на використання музики.
Як зазначає AIN.UA, Україна до цього переліку не входить.
"Саме з цієї причини, користувачі з України зможуть лише переглянути ролики Reels, проте не будуть чути музику", - пише видання.
Як пише Reuters, запуск Reels загострює конкуренцію між Facebook і TikTok, кожна з яких бореться за увагу американських підлітків.
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