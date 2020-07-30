Абромавичус може покинути посаду гендиректора "Укроборонпрому"

Нова команда держконцерну "Укроборонпром" продовжить роботу, однак гендиректор держконцерну Айварас Абромавичус може змінити посаду.

Про це повідомив сам Абромавичус за підсумками зустрічі в Офісі президента в ході круглого столу Київської школи економіки, передає "Інтерфакс-Україна".

"Команда буде працювати далі, я також буду працювати далі, і ми скоро побачимо на якій посаді", - сказав він.

За словами топ-менеджера, він зробив висновок про політичну підтримку рухатися далі в проведених в дежконцерні змінах. Абромавичус нагадав, що спочатку йшов на посаду гендиректора тільки на 2-3 місяці, щоб почати фінансовий і forensic-аудит, розробити стратегічні документи і завести нову команду.

"За 11 місяців ми завели майже 70 професійних людей в концерн з 260 людей, тобто всі заступники генерального директора зовсім нові люди. Ми поміняли майже 30 керівників найбільших підприємств. Зараз я вже 11 місяців на цій посаді, і це втричі або вчетверо більше, ніж я планував, і які були домовленості особисто з президентом", - сказав гендиректор "Укроборонпрому".

Згідно з даними агентства, раніше розглядалося питання можливого повернення Абромавичуса до наглядової ради держконцерну.

Він уже очолював її в період з початку червня по кінець серпня 2019 року, коли президент Володимир Зеленський призначив його гендиректором "Укроборонпрому".

Тоді Абромавичус зазначив, що це рішення було вимушеним через негативні процеси, що почалися, і він буде очолювати компанію до відбору нового керівника на конкурсі.

Читайте також: "Дійні корови" для олігархів та популістів: зміни в державних компаніях під загрозою