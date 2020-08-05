Офіційний курс: гривня і далі слабшає
Середа, 5 серпня 2020, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 5 серпня на рівні 27,82 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,72 євро (на 4 серпня - 32,52 гривні).
Нагадуємо:
4 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.
4 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,79 гривні.
Економічна правда
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