Офіційний курс: гривня і далі слабшає

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 5 серпня на рівні 27,82 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,72 євро (на 4 серпня - 32,52 гривні).

Нагадуємо:

4 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

4 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,76 - 27,79 гривні.

Економічна правда