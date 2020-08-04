Курс валют на 4 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
4 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,81 - 27,83 гривні;
Євро – 32,79 - 32,82 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,66 – 27,92 гривні. Євро купують по 32,24 гривні, продають по 32,80 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,73 - 27,81 гривні, євро - 32,43 - 32,56 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 серпня на рівні 27,74 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,52 євро (на 3 серпня - 32,78 гривні).
3 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,71- 27,74 гривні.
3 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.
Економічна правда
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