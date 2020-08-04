Лукашенко розкритикував земельну реформу в Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував відкриття ринку землі в Україні і заявив, що ніколи не піде на приватизацію земель сільгосппризначення.

Про це він сказав в посланні білоруському народу і Національним зборам.

"Попит на продовольство в світі зростає. Селянська праця завжди буде затребуваною. Подальший розвиток отримає і сільгоспвиробництво. Всіляко потрібно допомогти селянам. Ми будемо використовувати різні варіанти, але ніколи не підемо на приватизацію земель сільгосппризначення.

В цьому просто немає ніякої необхідності: будь-якому охочому пропонується оренда - йди, працюй, а різати землю на шматки і роздавати окремим ділкам ніхто не дасть. Подивіться на Україну з їх земельним законом: навіщо нам повторювати чужі помилки, породжувати нелегальний ринок землі і ростити кримінал?", - заявив Лукашенко.

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Нагадуємо:

4 травня до Конституційного Суду надійшло подання від 48 народних депутатів про визнання неконституційним закону про обіг земель сільгосппризначення. Тоді підписантами значились депутати від фракції ВО "Батьківщина" та члени депутатської групи "За майбутнє".

31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Голоси дали зокрема політичні партії експрезидента Петра Порошенка і Святослава Вакарчука.

Документ передбачає скасування з другого півріччя 2021 року дії мораторію на продаж аграрної землі.

28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування мораторію на обіг земель сільгосппризначення.

Економічна правда