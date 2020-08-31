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Заборгованість українців за компослуги у липні скоротилася на 3,6%

Понеділок, 31 серпня 2020, 17:50
 

Українці у липні 2020 року сплатили за житлокомпослуги 9,3 млрд грн, при цьому заборгованість населення з оплати компослуг скоротилась на 3,6% до червня та становить 50,5 млрд грн (без урахування електроенергії).

Про це свідчать дані Держстату.

У липні українці сплатили 9,3 млрд грн - це становить 119,5% нарахованої за цей місяць суми. За постачання електроенергії сплатили 5,3 млрд грн.

При цьому, навищий рівень оплати житлокомпослуг у липні-2020 зафіксували у Рівненській (131,3% суми нарахувань, за рахунок погашення боргів попередніх періодів), Київській (130%), Житомирській (129,7%) та Черкаській (128,5%) областях.

Найнижчий рівень оплати - у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях (106-116% суми нарахувань).

Дані наведені без урахування анексованого Криму і Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Читайте також: "Комуналка" на карантині: як українці платили за послуги ЖКГ та що робити з мільярдними боргами

Економічна правда

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ЖКГ компослуги

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