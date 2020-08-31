Чистий прибуток "Газпрому" у 2 кварталі 2020-го впав на 50%

Чистий прибуток (прибуток, що відноситься до акціонерів) "Газпрому" за міжнародними стандартами фінансової звітності у 2 кварталі 2020 року впав на 50% - до 149,168 млрд рублів.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на прес-службу компанії.

При цьому, квартальна виручка російського концерну знизилась до 1163,316 млн рублів, при прогнозі в 1136 млн рублів.

EBITDA (прибуток до вирахування відсотків, податків і амортизації - ред.) "Газпрому" впав до 93,853 мільярда рублів.

Водночас прибуток по курсових різницях склав 266,288 млрд рублів.

А вільний грошовий потік (скоригований за методикою компанії на величину зміни депозитів) склав мінус 326,349 млрд рублів (прогноз - 342 млрд рублів).

Нагадаємо:

Російський "Газпром" оскаржив у суді штраф польського регулятора у справі, пов’язаній з "Північним потоком-2".