Газпром оскаржив у суді штраф польського регулятора щодо "Північного потоку-2"

Російський "Газпром" оскаржив у суді штраф польського регулятора у справі, пов’язаній з "Північним потоком-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс".

"Газпром" 24 серпня подав апеляцію до польського суду на рішення польського антимонопольного регулятора UOKiK про штраф на 48 млн євро у справі, пов’язаній з будівництвом "Північного потоку-2".

Нагадаємо, на початку місяця Польське Управління із захисту конкуренції і споживачів (UOKiK) оштрафувало "Газпром" на 213 мільйонів злотих (понад 48 млн євро) через відсутність співпраці під час антимонопольного розслідування.

Справа стосується розгляду у справі будівництва газопроводу "Північний потік-2". У 2018 році UOKiK звинувачувала шість компаній у фінансуванні будівництва без необхідного юридичного дозволу. Це підприємства, що входять в міжнародні групи компаній: "Газпром", Engie (Швейцарія), Uniper, OMV, Shell і Wintershall (всі - Нідерланди).

На початку 2020 року UOKiK звернувся до "Газпрому" з вимогою надати документи, що мають відношення до справи.

Йшлося про контракти, укладені дочірньою компанією "Газпрому" з іншими компаніями, які фінансують будівництво "Північного потоку-2".

У польському відомстві зазначили, що "Газпром" кілька разів відмовлявся надавати документи.

У "Газпромі" заявляють, що регулятор у межах розслідування попросив надати інформацію, яка не пов’язана з предметом розслідування.

"ПАТ "Газпром" у своїй відповіді попросило UOKiK надати обгрунтування правомірності запиту такої інформації, але не отримало його", - стверджують у компанії.

Раніше UOKiK так само оштрафував компанію Engie - на 172 млн злотих. Польська сторона зазначає, що інші чотири компанії співпрацюють та надають запитувану інформацію.

Нагадаємо, Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

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