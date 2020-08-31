Більше 6 тисяч шкіл не підключені до оптичного інтернету – Мінцифри

Мінцифри разом із Міносвіти направило місцевим адміністраціям лист про необхідність термінового підключення до інтернету 2 тисяч шкіл за рахунок фінансування з освітньої субвенції.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Мінцифри Олександр Шелест, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні в Україні понад 6 тисяч шкіл не має оптичного підключення до інтернету, яке необхідно для повноцінного використання можливостей дистанційного навчання. Спільними зусиллями спільно з Міністерством освіти і науки, а також з місцевими адміністраціями ми визначили перелік з 2 тисяч шкіл, які потребують першочергового підключення", - підкреслив Шелест.

За його словами, ці 2 тисячі шкіл розташовані в населених пунктах, які не мають жодного оптичного провайдера. Відповідно, нормального підключення до мережі немає не тільки у шкіл, а й у безпосередньо учнів і педагогічного складу.

У Мінцифри додали, що підключення шкіл до мережі інтернет - завдання місцевої влади, і кошти на це повинні виділятися з обласних та місцевих бюджетів. У тому числі, на це може бути направлено фінансування із залишків освітньої субвенції на початок бюджетного періоду.

"За попередніми оцінками, на підключення цих 2 тисяч шкіл до інтернет необхідно 700-720 млн грн, при цьому залишки освітньої субвенції на 1 січня становили понад 5 млрд грн. Тобто грошей у місцевих бюджетів цілком достатньо. Більш того, станом на 1 липня цього року ці залишки збільшилися і склали 8 млрд грн", - підкреслив Шелест.

"Відповідно до європейської стратегії "гігабітного суспільства", всі освітні заклади повинні бути підключені до швидкісного інтернету зі швидкістю як мінімум 1 гб/сек. В Україні сьогодні немає суперрозвиненої системи віддаленого навчання, відповідно, попит може бути трохи нижчим, і наші рекомендації - трохи простіші", - зазначив заступник міністра цифровий трансформації.

За його словами, Мінціфри рекомендує підключати школи на швидкості не менше 100 мб/сек, але з можливістю її збільшення в майбутньому без заміни мережевого обладнання.

Нагадаємо:

Більше 4 мільйонів українців проживають у населених пунктах, де немає жодного працюючого оптичного провайдера, більше 65% сіл не покриті широкосмуговим доступом до інтернету (ШСД).

Економічна правда