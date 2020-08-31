У Ахметова прокоментували закриття справи щодо "Роттердам+"

Компанія "ДТЕК" Ахметова вважає, що закриття справи щодо "Роттердам+", рішення про яке прийняла Спеціалізована антикорупційна прокуратура, підтвердило законність застосування принципу імпортного паритету і безпідставність раніше висунутих підозр.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Це рішення в черговий раз підтвердило, що порядок формування прогнозної ціни на електроенергію в 2016 році визначив прозорі правила роботи на Оптовому ринку електроенергії, які до цього не застосовувалися.

..Доцільність використання принципу імпортного паритету і відповідність методики ціноутворення на енергетичне вугілля в Україні практикам європейських країн, були підтверджені міжнародними дослідженнями", - йдеться у повідомленні.

Компанія очікує, що рішення прокуратури про закриття справи припинить безпідставні звинувачення, які завдають шкоди репутації компанії і її співробітників.

Також ДТЕК розглядає можливість захисту репутації компанії і своїх співробітників, які зазнали необґрунтованого переслідування в рамках цього кримінального виробництва, в судовому порядку.

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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців

Передісторія:

Національне антикорупційне бюро заявляє, що ще 2 дні тому прокурор САП обговорював на нараді, як краще рухатися по справі, а тепер вирішив закрити її "з незрозумілих причин".

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у позові до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яким позивач просив визнати незаконною постанову НКРЕКП про затвердження формули "Роттердам+". Апеляційний адмінсуд і Вищий адмінсуд залишили рішення без змін.

У січні 2020 року позивач подав до ОАСК заяву про перегляд рішення про відмову за нововиявленими обставинами, але суд повернув заяву, оскільки, на його думку, заявник не є учасником справи. Позивач подав апеляцію на таке рішення і 10 березня суд її задовольнив. Також суд повернув заяву про перегляд рішення для продовження розгляду її суддею ОАСК.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.