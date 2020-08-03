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"МАУ" на цьому тижні виконає спецрейси до Маямі і Нью-Йорка

Понеділок, 3 серпня 2020, 14:54
 

Авіакомпанія "МАУ" виконає спецрейси з Києва до Нью-Йорка та Маямі (США) і в зворотньому напрямку з 3 по 7 серпня.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-службу компанії.

"Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" здійснить спеціальні рейси до Нью-Йорка (JFK) 3 та 7 серпня об 11:25, до Маямі (MIA) - 5 серпня о 13:00. З Нью-Йорка до Києва рейси відлітатимуть також 3 та 7 серпня о 17:45, з Маямі до Києва 5 серпня о 23:55 за місцевим часом", - йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що подорожі цими рейсами будуть можливі виключно в економічному класі обслуговування.

Нагадаємо:

МАУ скасувала польоти по шести маршрутах і скоротила програму по ще семи напрямках до 15 серпня 2020 року.

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МАУ

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