У Суркісів спростовують повідомлення про їх причетність до виведення коштів з Приватбанку

Американське видання Chicago morning star оприлюднило статтю про нібито причетність компаній братів Суркісів проте адвокат Суркісів у коментарі назвав цю інформацію фальсифікованою.

Про це адвокат розповів у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Категорично наголошуємо, що поширена інформація є брехливою, не відповідає дійсності і є відвертою фальсифікацією фактів. Наведені аргументи базуються на недостовірних даних, не підтверджених жодним офіційним документом", - сказав він.

Адвокат уточнив, що жодних офіційних запитів від Kroll чи інших уповноважених осіб на адресу офшорних компаній Суркісів (Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP) не надходило.

"Ми також ухвалили рішення невідкладно звернутися до суду з вимогою спростування цієї помилкової і недостовірної інформації та захисту своєї ділової репутації", - додав він.

Нагадуємо:

Як повідомляло американське видання Chicago morning star, агентство Kroll виявило схему, як ексвласник Приватбанку Ігор Коломойський разом із братами Суркісами виводив кошти з Приватбанку під час націоналізації.

Зазначається, що у 2008-2010 роках низка компаній, пов'язаних із Приватбанку, отримали від кіпрської філії банку позики на загальну суму 361 млн доларів.

"Позики на загальну суму 361 мільйон доларів США були згруповані частинами, в рамках яких позики видавалися з різницею у кілька хвилин, відразу після чого вони були спрямовані через мережу транзакцій між рахунками пов’язаних компаній, у яких немає очевидної комерційної мети", - йдеться у розслідуванні.