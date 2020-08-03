За 2 дні підприємці зареєстрували майже 22,5 тисячі "касових апаратів в смартфоні"
З 1 серпня підприємці зареєстрували 22,5 тисяч програмних реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів).
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
"Станом на ранок 3 серпня в реєстрі програмних реєстраторів розрахункових операцій вже зареєстровано майже 22,5 тис. ПРРО. Такий показник свідчить про те, що ініціатива Мінфіну і ДПС сприймаються і підтримується бізнесом" - запевняє міністр фінансів Сергій Марченко.
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Нагадуємо:
З 1 серпня 2020 року бізнес зможе замість традиційних касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій – РРО) використовувати програмні касові апарати (програмні РРО).
При цьому програмний РРО від Державної податкової служби буде повністю безкоштовним, а встановити його можна на смартфон, планшет, комп'ютер чи інший пристрій, який має ОС Android та Windows і підключений до інтернету.
Економічна правда
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