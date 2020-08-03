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Офіційний курс: гривня подешевшала до євро

Понеділок, 3 серпня 2020, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 3 серпня на рівні 27,67 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,78 євро (на 31 липня - 32,54 гривні)

Нагадуємо:

За липень офіційний курс гривні до долара просів із 26,66 гривні за долар до 27,69.

Також у липні офіційний курс гривні до євро послаб майже на 2,69 гривні: 1 липня курс становив 29,86 грн, а вже 29-го - 32,45 грн

У липні Національний банк викупив на міжбанківському валютному ринку 130 мільйонів доларів, а продав для згладжування надмірних коливань на валютному ринку 498,7 мільйона доларів.

Економічна правда

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