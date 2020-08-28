Фонд гарантування знову спробує продати олійні активи "Дельта Банку"

Фонд гарантування вкладів фізосіб оголосив, що 31 серпня відбудеться повторний продаж пулу активів АТ "Дельта Банк" на майданчику "Дебтекс Україна", початкова ціна лоту - 460,26 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що у складі пулу - 14 прав вимоги за кредитними договорами та 7 майнових прав за кредитами, а також дебіторська заборгованість.

У забезпеченні за кредитами - об`єкти з переробки сільськогосподарської продукції в Одеській області. Деякі активи перебувають у заставі Національного банку й АТ "Укрексімбанк".

Початкова ціна лоту – 460,26 млн грн. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону.

"Мова йде про продаж саме кредитів і прав вимоги, тобто боргів, а не безпосередньо об’єктів нерухомості чи майна у заставі за ними. Це означає, що при купівлі цих активів інвестор отримує можливість працювати з проблемними кредитами.

Зокрема, в заставі за кредитами у складі пулу: комерційна нерухомість загальною площею 39,354 м² та земельна ділянка площею 8,58 га, на якій розташована ця нерухомість; діючий олійно-жировий виробничий комплекс із доступом до під'їзної залізничної колії та морського транспортного порту; 5,4 га земель комерційного призначення, на яких передбачалося будівництво морського комплексу з перевантаження зернових та двостороннього пірсу; діючий олійно-жировий комбінат із виробництва маргарину, соняшникової олії та майонезу, розташований на 5,34 га промислових земель поруч із залізничними коліями", - пояснили у ФГВФО.

Усі ці об’єкти розташовані в Одеській області.

Нагадаємо:

У липні Фонд гарантування вкладів фізосіб виставив на продаж кредити та права вимоги Дельта Банку. У забезпеченні за кредитами – об`єкти з переробки сільськогосподарської продукції, якими раніше цікавився власник "Кернел" Андрій Веревський.

Раніше компанія Веревського ТОВ "ФК"Скай" стала переможцем аукціону з продажу цього пулу активів Дельта Банку на 4,9 млрд грн, запропонувавши за нього 182,5 млн грн (відповідно знижка становила 96%).

Згодом НБУ та Фонд гарантування визнали, що торги пройшли з маніпуляціями та скасували результати торгів.

Цьому передував попередній аукціон, де "Скай" Веревського погодився заплатити за ці ж активи 906 мільйонів гривень, проте згодом угоду заблокувала компанія, що не брала участь у торгах.

Після цього розгорівся скандал. У процес втрутилися незадоволені продажем вкладники "Дельта банку". Фонд заявив, що, ймовірно, торги відбулися з певною змовою. Він звернувся до НБУ та Укрексімбанку з пропозицією не визнавати результати торгів.

Співрозмовники ЕП, близькі до фонду, визнали, що торги пройшли з маніпуляціями.

На думку представників фонду, близьких до процесу торгів, Веревський не збирався платити за ці активи 906 млн грн.

"У тих торгах брала участь компанія "Фінгруп фактор", яка підняла ціну до стартової — 897 млн грн. Потім "Скай" Веревського підвищила її на 1% до 907 млн грн, але ці гроші Веревський не заплатив і, судячи з усього, не збирався.

У фонд принесли складений заднім числом судовий позов, у якому торги визнавалися недійсними. "Кернелу" просто треба було зірвати торги.

Ймовірно, після цього її представники провели переговори з конкурентами, а потім купили актив з таким великим дисконтом", — пояснює співрозмовник ЕП, близький до Фонду гарантування.

Історію з продажем олійно-жирових активів Дельта Банку розслідувало ДБР.

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Економічна правда