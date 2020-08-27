Офіційний курс на 28 серпня: гривня ослабла до долара і євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 28 серпня на рівні 27,46 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,43 євро (на 27 серпня - 32,28 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 27 серпня на рівні 27,39 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,28 євро (на 26 серпня - 32,40 гривні).

27 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,45 - 27,48 гривні.

27 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,51 гривні.

Економічна правда