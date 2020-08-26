Всі розділи
Укр / Рус

Гривня зміцнилася до долара та євро

Середа, 26 серпня 2020, 18:50
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 27 серпня на рівні 27,39 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,28 євро (на 26 серпня - 32,40 гривні).

Нагадуємо:

26 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,38 - 27,40 гривні.

26 серпня котирування гривні до долара на закритті  міжбанку встановились на рівні 27,45 - 27,48 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники 26 серпня 2020, 13:17
Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась 25 серпня 2020, 17:21
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники 25 серпня 2020, 14:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!