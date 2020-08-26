Гривня зміцнилася до долара та євро
Середа, 26 серпня 2020, 18:50
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 27 серпня на рівні 27,39 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,28 євро (на 26 серпня - 32,40 гривні).
Нагадуємо:
26 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,38 - 27,40 гривні.
26 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,45 - 27,48 гривні.
Економічна правда
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