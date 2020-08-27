Гривня незначно послабилась на міжбанківському ринку

27 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,51 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,49 - 27,51 гривні;

Євро – 32,44 - 32,47 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,35 – 27,58 гривні. Євро купують по 32,07 гривні, продають по 32,52 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,43 - 27,52 гривні, євро - 32,22 - 32,24 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 27 серпня на рівні 27,39 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,28 євро (на 26 серпня - 32,40 гривні).

27 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,45 - 27,48 гривні.

Економічна правда