Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

27 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:25 встановились на рівні 27,44 - 27,47 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,44 - 27,47 гривні;

Євро – 32,45 - 32,48 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,35 – 27,58 гривні. Євро купують по 32,06 гривні, продають по 32,51 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,40 - 27,49 гривні, євро - 32,19 - 32,29 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,43 - 27,50 гривні, євро - 32,21 - 32,32 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 27 серпня на рівні 27,39 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,28 євро (на 26 серпня - 32,40 гривні).

27 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,45 - 27,48 гривні.

Економічна правда