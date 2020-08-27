Суд повернув стадіон "Чорноморець" із управління АРМА американській компанії

Шевченківський райсуд Києва 26 серпня задовольнив клопотання американської інвесткомпанії Allrise Capital про скасування арешту на нежитлові будівлі одеського стадіону "Чорноморець" та повернув їй об'єкт з управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу компанії.

"Суд захистив майнові права Allrise Capital як інвестора і покупця стадіону "Чорноморець". Тепер ми можемо сконцентруватися на розвитку стадіону і почати реалізовувати наші інвестиційні плани", - заявили в Allrise Capital.

"Ми ретельно вивчили процеси таких справ і надали суду серйозні аргументи на користь Allrise Capital. Держава, очевидно, почала всерйоз прислухатися до проблем реальних інвесторів", - прокоментувала рішення юридична компанія Moris Group, яка представляє інтереси Allrise Capital Inc. в суді.

Нагадаємо:

31 липня Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на нежитлові будівлі стадіону "Чорноморець".

6 серпня суд задовольнив клопотання прокуратури та передав стадіон в управління АРМА.

16 липня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав угоду купівлі-продажу одеського стадіону "Чорноморець". Покупцем стала компанія ALLRISE CAPITAL зі Сполучених Штатів Америки.

Новий власник одеського стадіону "Чорноморець" - американська інвестиційна компанія "Allrise Capital Inc." - планує інвестувати в стадіон 10 млн доларів, вихід на прибутковість очікують протягом 5 років.

Детальніше четайте у статті ЕП: Прокуратура проти американців: кому дістанеться стадіон "Чорноморець"