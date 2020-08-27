Уряд і НБУ практично домовилися про докапіталізацію "Укрексімбанку" на 10 мільярдів

Діалог державного "Укрексімбанку" з Міністерством фінансів і Національним банком про докапіталізацію на 10 млрд грн знаходиться на фінішній стадії.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив голова правління банку Євген Мецгер.

"Діалог йде з Національним банком, з Мінфіном. Це діалог про необхідність покрити капіталом ці резерви, які ми формуємо. І друга частина - необхідність нашого розвитку. (...) Думаю, що мова йде про додатковому капіталі в районі 10 млрд грн. Діалог вже на фінішній стадії", - сказав він.

Мецгер підкреслив, що докапіталізація необхідна банку через збиток, що виник на тлі формування резервів по кейсам, історія деяких з них досягає 10-12 років.

"За ними ми зараз починаємо гостро і жорстко працювати, будемо намагатися їх повернути, але поки змушені дорезервувати, в результаті чого банк виглядає в рейтингах не дуже", - додав він.

Нагадуємо:

14 серпня провів тендер з підтримки ліквідності банків за результатами якого 14 банків отримали 4,84 мільярда гривень рефінансування.

Найбільше отримав державний "Укрексімбанк" - 2,89 млрд грн.