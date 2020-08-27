Курс валют на 27 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
27 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,45 - 27,48 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,45 - 27,48 гривні;
Євро – 32,50 - 32,53 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,34 – 27,58 гривні. Євро купують по 32,06 гривні, продають по 32,51 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,41 - 27,53 гривні, євро - 32,17 - 32,33 гривні
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 27 серпня на рівні 27,39 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,28 євро (на 26 серпня - 32,40 гривні).
Економічна правда
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